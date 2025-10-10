Falla en su arma le impidió cometer asesinato en Ciudad Obregón; ya está en la cárcel

Ciudad Obregón, Sonora.- Un individuo identificado como Demis Elier 'N' fue arrestado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, tras la presentación de pruebas iniciales, un juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar un juicio en su contra por los hechos ocurridos en Ciudad Obregón.

Además, le impuso prisión preventiva justificada mientras avanza el caso. El crimen en cuestión sucedió el pasado 29 de agosto, en una vivienda localizada en la calle Emiliano Zapata, de la colonia Luis Echeverría. De acuerdo con la carpeta de investigación, fue en ese lugar donde el imputado presuntamente atacó con un arma de fuego a la víctima, David Alonso 'N', disparándole con arma de fuego en múltiples ocasiones, con la intención de asesinarlo.

A pesar de la gravedad del ataque, la víctima sobrevivió. El informe detalla que la agresión no culminó en fatalidad debido a una combinación de factores cruciales; una falla mecánica en el arma de fuego del agresor y la rápida intervención de los servicios médicos que brindaron atención oportuna a David Alonso 'N'. Las lesiones que sufrió fueron clasificadas como graves, y que ponen en serio riesgo la vida, pero aún logró recuperarse.

Tras el incidente, la FGJES inició una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos. A través de las diligencias ministeriales, se logró identificar a Demis Elier 'N' como el probable autor material. Con base en las pruebas recabadas, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Una vez detenido, el sospechoso fue puesto a disposición del juez.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación formal y presentó las pruebas. El juez valoró la evidencia y dictó el auto de vinculación a proceso, lo que significa que el caso pasará a una etapa más avanzada. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de 4 meses. Durante este periodo, la fiscalía continuará recabando pruebas para fortalecer la acusación.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora