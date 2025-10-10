FGR investiga amenazas de bomba en la UNAM; Sheinbaum confirma seguimiento

Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vive, desde hace semanas, momentos de tensión y violencia en varias de sus sedes. No solo por el lamentable ataque ocurrido en inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, sino también por diversas amenazas de bomba que han generado la activación de protocolos de seguridad.

Esta peligrosa situación llegó a Palacio Nacional, donde la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y egresada de la Máxima Casa de Estudios, dio su opinión. Ante los medios de comunicación reunidos en la 'Mañanera del Pueblo', la mandataria mexicana informó que la Fiscalía General de la República (FGR) está a cargo de las investigaciones correspondientes para determinar el origen de estas alertas en la UNAM.

#Nacional | “Se están haciendo las investigaciones para saber de dónde vinieron estas amenazas, si es una burla, una broma o una provocación en la universidad”, fue lo que mencionó Sheinbaum sobre las amenazas de bomba en escuelas de la UNAM uD83DuDDE3??? pic.twitter.com/Pc5zfjIndT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 10, 2025

Sheinbaum Pardo explicó que todas las denuncias fueron canalizadas a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y que la FGR realiza las investigaciones necesarias en apoyo a la institución universitaria. La mandataria señaló que, hasta el momento, ninguna de las alertas ha sido confirmada como real. En cada caso, las autoridades de la UNAM han decidido evacuar los planteles y suspender temporalmente las clases como medida preventiva.

En las últimas semanas, las amenazas han afectado diferentes facultades y preparatorias, entre ellas:

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS)

Facultad de Economía

FES Iztacala

Preparatorias 6 y 8

En todos estos planteles se activaron protocolos de revisión ante la supuesta presencia de explosivos, con la colaboración del Heroico Cuerpo de Bomberos para garantizar la seguridad de estudiantes, personal académico y administrativo.

Algunos de los mensajes recibidos incluían advertencias sobre la existencia de artefactos explosivos dentro de las instalaciones y, en ciertos casos, incluso desafiaban a la comunidad universitaria a localizarlos. A pesar de la alerta, las autoridades confirmaron que no se encontraron elementos que representaran un riesgo real, lo que permitió que las actividades educativas se reanudaran una vez finalizadas las revisiones correspondientes.

La presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que el Gobierno Federal respeta plenamente la autonomía de la UNAM y solo interviene en coordinación con las autoridades universitarias cuando se solicita apoyo oficial. Por otra parte, según la Universidad Nacional, al menos dos personas han sido señaladas como responsables de emitir los mensajes de alerta en distintos planteles. Las pesquisas continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'