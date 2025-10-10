Filtran FOTOS de los asesinos de Fede Dorcaz, concursante de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Ciudad de México.– Fede Dorcaz, actor y modelo argentino, iba a iniciar este próximo lunes 13 de octubre de 2025 con su nuevo proyecto en Las Estrellas Bailan en Hoy, pero todos estos planes quedaron truncados tras su asesinato durante la madrugada del pasado jueves, mientras conducía una camioneta Grand Cherokee en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con información extraoficial, el joven de 29 años fue víctima de un intento de asalto, pues los delincuentes buscaban quitarle la camioneta. Los agresores se desplazaban a bordo de dos motocicletas. Al ser interceptado por los aludidos, él intentó huir, pero recibió disparos que resultaron mortales. De hecho, se cree que su cuerpo terminó golpeando de lleno contra el pavimento.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomó conocimiento del hecho. "Un hombre perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer en un ataque directo, en la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo. Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables", informó la SSC.

Se trató de un asalto

Filtran fotografías de los asesinos

El periodista de nota roja Carlos Jiménez compartió varias imágenes de los hombres que balearon a Fede Dorcaz. Las cámaras de seguridad de la Ciudad de México captaron a los presuntos sicarios y, basándose exclusivamente en las fotografías del comunicador, se puede distinguir a dos encapuchados a bordo de una unidad negra, mientras que el conductor vestía sudadera azul cielo y gorra, y el otro llevaba sudadera amarilla con naranja.

LOS BUSCAN

Son los tipos q mataron al modelo y cantante argentino Fede Dorcaz en @AlcaldiaMHmx

Le dieron un balazo cuando iba por Periférico y huyeron en estas motos.

Por la mañana, él estuvo en @Televisa @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX los buscan. pic.twitter.com/shFykvTASH — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 10, 2025

Asimismo, se presume que los responsables en realidad fueron cuatro, ya que en otra captura se observa una motocicleta con detalles verdes en la parte frontal. El conductor portaba chamarra gris y casco negro, mientras que el copiloto llevaba sudadera negra y casco azul cielo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos y la investigación sigue en curso.

Fuente: Tribuna del Yaqui