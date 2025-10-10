Fiscalía de Sonora señala a dos menores de 13 y 15 años por asesinato de Leyla Monserrat

Sonoyta, Sonora.- Este viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó los resultados de la investigación sobre el fallecimiento de una menor de 15 años de edad, identificada como Leyla Monserrat Lares. El suceso tuvo lugar el pasado 25 de septiembre en la localidad conocida como ejido El Desierto, perteneciente al municipio de General Plutarco Elías Calles, donde fue encontrado el cuerpo de la menor.

De acuerdo con la información proporcionada, los dictámenes periciales realizados por el Servicio Médico Forense determinaron que la causa del deceso fue asfixia mecánica. Este hallazgo fue fundamental para orientar las primeras líneas de la investigación y clasificar el hecho bajo la figura legal correspondiente. En una fase inicial, las pesquisas se centraron en un individuo adulto, identificado como Martín 'N', alias de 'El Kalusha' y/o 'Minimi'.

Sin embargo, este sujeto fue localizado sin vida días después del hecho principal. La confirmación de su identidad se realizó a través de un procedimiento de cotejo de huellas dactilares, un método pericial estándar. Posteriormente, la continuación de las diligencias y la incorporación de nuevas evidencias a la carpeta de investigación permitieron a las autoridades reorientar el caso hacia dos personas menores de edad.

Se trata de dos adolescentes de 13 y 15 años, que estarían involucradas en los hechos. Como parte del proceso, se ejecutó una orden de cateo en el domicilio donde se presume ocurrió el asesinato. En esta acción participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

En el lugar se localizó el cuerpo de Leyla Monserrat y se aseguraron importantes indicios materiales. Estos elementos fueron cruciales para reconstruir la mecánica de los hechos y corroborar la participación de las presuntas implicadas. Debido a la edad de las señaladas, el caso fue turnado ante la autoridad judicial competente para ser procesado conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Este marco legal establece procedimientos y sanciones diferenciadas para los menores de 18 años que infringen la ley. La FGJES concluyó su comunicado indicando que mantiene su labor de investigar los delitos que atentan contra la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora