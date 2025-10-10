(FOTOS) Tragedia en Ciudad Obregón: Tren arrolla a mujer y provoca amputación de su pierna izquierda

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este viernes 10 de octubre de 2025 se registró un trágico accidente en la colonia Matías Méndez de Ciudad Obregón, donde una mujer fue arrollada por un tren, lo que provocó la amputación de su pierna izquierda; los hechos generaron una intensa movilización policiaca para atender la emergencia.

El fatal accidente tuvo lugar cerca de las 10:00 horas, sobre las vías del ferrocarril ubicadas en la calle Ricardo Palmerín y María Greever, en la colonia ya antes mencionada. Los vecinos de la zona, tras ver el incidente, alertaron a los servicios de emergencia a través del 911; el cuerpo de la mujer había quedado sobre las vías del tren. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato al sitio, para trasladar a la mujer a un hospital de la localidad. Hasta la publicación de esta nota, la identidad de la persona no ha sido identificada, pero se dijo que su edad oscila entre los 20 y 25 años.

Las fotos de los hechos comenzaron a circular por redes sociales y se pueden ver las pertenencias de la víctima, entre ellas sandalias, una cangurera, un moño y una almohada, además de rastros que confirmaban la magnitud del percance, ya que se ven manchas hemáticas. Elementos de la Policía Municipal y personal de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Se sabe que la mujer vestía pantalón negro y blusa blanca con estampados. Los paramédicos de Cruz Roja la llevaron al Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón, donde será sometida a intervención quirúrgica. Un vecino de la misma colonia afirmó que la mujer vive cerca de una escuela primaria, pero la información no ha sido confirmada.

Otro accidente de tren

Ayer jueves 9 de octubre, un tren arrolló a un camión de volteo color anaranjado en el cruce ferroviario de la colonia Progresista, esto en Etchojoa. El accidente ocurrió cuando la pesada unidad intentó cruzar las vías y fue impactada por el ferrocarril, quedando severamente dañada.

Reinaldo Amarillas Meza, director de Bomberos Etchojoa, reportó que el tren embistió al camión debido a que al parecer el conductor no tomó las medidas debidas al intentar cruzar las vías del ferrocarril; sin embargo, afortunadamente el conductor salió ileso, mientras que la unidad registró pérdidas totales.

Fuente: Tribuna del Yaqui