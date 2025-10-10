Frustran ataque a puñaladas: Detienen a Manuel por intentar asesinar a hombre en Bácum

Bácum, Sonora.- Un hombre llamado Manuel de Jesús 'N', de 35 años de edad, enfrenta cargos por su presunta implicación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. Tras la presentación de los elementos de prueba iniciales por parte del Ministerio Público, un juez de control dictaminó vincularlo a proceso y le impuso prisión preventiva justificada, mientras continúa la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que los hechos por los que se inició esta acción legal tuvieron lugar el pasado 3 de octubre, alrededor de las 21:50 horas, en la vía pública del ejido Francisco Javier Mina, perteneciente al municipio de Bácum. Según consta en la carpeta de investigación, en ese lugar, Manuel de Jesús 'N' presuntamente agredió con un arma blanca a un hombre identificado como Francisco Jesús 'N'.

La agresión se describe como un acción en la que el acusado habría intentado herir a la víctima en el cuello. En un acto de reflejo, la víctima interpuso su mano izquierda para protegerse, resultando con una lesión en el dedo medio. La confrontación continuó hasta que fue interrumpida por agentes de la Policía Municipal de Bácum. La oportuna llegada de los oficiales impidió que el ataque escalara y procedieron a la detención en del presunto agresor.

Durante la inspección corporal realizada al momento del arresto, las autoridades aseguraron a Manuel de Jesús 'N' una bolsa de plástico transparente que contenía hierba seca con las características de la marihuana, cuyo peso neto se determinó en 980 gramos. Con la detención y las evidencias aseguradas, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y judicializó el caso, logrando las resoluciones mencionadas durante la audiencia inicial.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora