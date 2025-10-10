Golpe al crimen organizado en Sonora: Autoridades incautan armas, droga y autos robados

San Luis Río Colorado, Sonora.– En un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales se logró el decomiso de armas largas y narcóticos. El hecho ocurrió en el callejón Nayarit, de la colonia Ruiz Cortines, ubicado en en San Luis Río Colorado, Sonora. Asimismo, es necesario destacar que continúa la búsqueda de los responsables para determinar la procedencia de los elementos incautados.

En la acción participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y el Mando Único. De hecho, la Fiscalía Estatal, con el apoyo de autoridades federales e internacionales, mantiene abierta la carpeta de investigación correspondiente.

Entre lo asegurado se encuentran 29 armas largas, una pistola calibre .45, piezas de armamento desarmado, cientos de cartuchos útiles y cargadores, así como pastillas presuntamente de fentanilo, en empaques y bolsas selladas. También se decomisaron nueve vehículos, de los cuales cinco cuentan con reporte de robo: tres en Estados Unidos y dos en localidades de Baja California.

Aseguran armas y narcóticos

Todo lo incautado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para su procesamiento conforme a la ley. Según el informe oficial, durante la inspección de dos unidades —un Subaru Legacy y un Honda Civic—, los agentes hallaron fusiles, subfusiles, pistolas, cargadores para calibres .223, 7.62x39, .22 y .45, además de recipientes con pastillas y una sustancia granulada blanca.

#Seguridad | Policías evitan tragedia en Hermosillo; detienen a hombre que lanzó granada en Olivares uD83DuDEA8https://t.co/3Jcyy41UbK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 10, 2025

En otro hecho, como te informamos en TRIBUNA, este pasado jueves, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Camino Real, en Hermosillo, donde detuvieron a Yareli Guadalupe, de 18 años; Ángel Orlando, de 29; y Luis Alonso, de 39 años. Los detenidos enfrentan cargos por narcomenudeo, violencia familiar, lesiones y conducción punible de vehículos.

Fuente: Tribuna del Yaqui