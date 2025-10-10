Hallan a hombre sin vida a las afueras de Hermosillo; estaba en estado de putrefacción

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades de Hermosillo abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una zona despoblada al poniente de la capital sonorense. El descubrimiento tuvo lugar durante la tarde del ayer jueves 9 de octubre, después de que una llamada al número de emergencias 911 alertara a las autoridades sobre la presencia de restos humanos en el sitio.

De acuerdo con el informe, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 18 de la Carretera 100 Estatal, tramo Hermosillo - Bahía de Kino. Los elementos de seguridad pública que respondieron al llamado confirmaron el hallazgo alrededor de las 16:00 horas. El cuerpo, correspondiente a una persona de sexo masculino, fue encontrado en un área de terracería, oculto tras un montículo de tierra y vegetación, en el camino de acceso a la planta termoeléctrica de la región.

Debido al notable estado de descomposición, las autoridades presumen que la víctima llevaba varios días en el sitio, lo que ha dificultado su identificación inmediata y la determinación de la causa de muerte a simple vista. Por este motivo, el cuerpo permanece en calidad de desconocido. Tras confirmar el suceso, agentes de la Policía Municipal, como primeros respondientes, procedieron a asegurar y acordonar el perímetro para preservar la escena.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribó al lugar para realizar el levantamiento de evidencias y el procesamiento del área, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en Hermosillo, para la realización de la necropsia de ley, la cual será determinante para conocer las causas del fallecimiento e iniciar el proceso de identificación.

#Seguridad | Muere mujer ciclista tras ser atropellada en la salida sur de Hermosillo; el responsable intentó huir uD83DuDEA8??https://t.co/DhhFmbuyzt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 11, 2025

Fuente: Tribuna