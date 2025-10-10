José Alberto amenazó a vecino y disparó al aire en Hermosillo; ya está en proceso penal

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este viernes que se realizó la audiencia inicial para la formulación de imputación en contra de José Alberto 'N', de 30 años de edad. El sujeto fue detenido mediante una orden de aprehensión ejecutada por su presunta responsabilidad en el delito de amenazas, cometido en agravio de Alfredo Alejandro 'N' en la colonia Pueblitos, de Hermosillo.

Durante la diligencia judicial, el Ministerio Público presentó las pruebas que sustentan la acusación. En el transcurso de la audiencia, se concedió tiempo adicional para presentar argumentos antes de que se resuelva la situación jurídica del acusado sobre su vinculación a proceso. El órgano jurisdiccional, tras evaluar los elementos expuestos, determinó imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Esta decisión se fundamentó en la consideración de que existe un riesgo latente para la integridad de la víctima, así como la posibilidad de que el detenido pudiera interferir u obstaculizar el correcto desarrollo de la investigación si permaneciera en libertad. La carpeta de investigación establece que los hechos ocurrieron el 13 de mayo de 2023, cuando el implicado, acompañado de otra persona aún no identificada, acudió al domicilio de la víctima.

Esto sucedió en la cerrada Pueblo Alegre, de la colonia Pueblitos, al norte de Hermosillo. En el lugar, el sujeto presuntamente emitió expresiones verbales intimidatorias y realizó detonaciones con un arma de fuego. Como parte de la evidencia, se cuenta con material de video donde se observa al individuo dirigirse de forma desafiante a una cámara de seguridad. Después de esto, el afectado interpuso la denuncia correspondiente.

Imputan a sujeto por amenazas con uso de arma de fuego en Hermosillo



Boletín completo: https://t.co/xOeFYi0A3A pic.twitter.com/Gx8gfjr2fM — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 10, 2025

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora