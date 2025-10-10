Muere atropellada mujer ciclista en la salida sur de Hermosillo; responsable intentó huir

Hermosillo, Sonora.- Una mujer que se transportaba en bicicleta falleció esta tarde tras ser atropellada por un vehículo en la Carretera Federal México 15, en la salida sur de Hermosillo. Aunque el conductor implicado huyó inicialmente de la escena, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional minutos después del suceso. El trágico percance ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas de este viernes 10 de octubre.

Según los primeros informes, la víctima transitaba a bordo de su bicicleta de color negro de sur a norte, justo frente a las instalaciones de la Universidad Estatal de la Seguridad Pública. En cierto momento fue impactada por el automóvil. Tras la colisión, el conductor responsable no detuvo su marcha para prestar auxilio y escapó el lugar, dejando a la ciclista abandonada a un costado del camellón central.

Paramédicos de Cruz Roja confirmaron la muerte la mujer. Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo para realizar la necropsia correspondiente y determinar la causa exacta del fallecimiento. Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias en la zona para recabar pruebas y esclarecer la dinámica exacta del accidente.

Cabe destacar que, debido a la frecuencia de percances de este tipo en esa misma área, el tramo cuenta con reductores de velocidad. La identidad de la víctima aún no ha sido revelada, a la espera de la notificación oficial a sus familiares. El conductor detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades, ya que se estima que podría ser acusado de homicidio culposo.

