Omar Bravo, exfutbolista de Chivas, fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil agravado

Ciudad de México.- Después de casi 12 horas de audiencia, el exfutbolista de Chivas, Omar Bravo Tordecillas, fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil agravado; se fijó el plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria; además se le otorgó prisión preventiva oficiosa por 6 meses en lo que se resuelve el caso. El exfutbolista reconocido por su paso como delantero y máximo goleador histórico del Club Deportivo Guadalajara con 160 goles, fue imputado el domingo 5 de octubre, cuando su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, de 144 horas, para recabar pruebas.

El juez Jorge Reynaldo Rojo determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra por el delito de abuso sexual infantil agravado, tipificado en el artículo 142-L del Código Penal del Estado de Jalisco. La audiencia comenzó alrededor de las 9:00 de la mañana de este viernes 10 de octubre y concluyó poco después del mediodía. El Ministerio Público presentó pruebas que incluyen el testimonio de la víctima, una menor de 11 años al momento de los hechos en 2019, un video que presuntamente muestra al imputado cometiendo el acto delictivo y capturas de conversaciones. La denuncia fue interpuesta el 30 de septiembre de 2025 por la madre de la víctima, Cecilia Acevedo Montoya.

Como medida cautelar, el juez ordenó que Omar Bravo Tordecillas permanezca en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, donde está recluido desde su detención el 4 de octubre de 2025, alrededor de las 18:30 horas en el centro de Zapopan, Jalisco.

El abogado defensor del exjugador, Leonardo Treviño, señaló ante los medios que recurrirán a otras alternativas jurídicas, entre ellas la suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado. Por su parte, la expareja de Bravo, Claudia Verónica Hernández Casas, aclaró que no está involucrada en la denuncia y mantiene una relación cordial con él por motivos familiares, pero desconoce los hechos. La Fiscalía de Jalisco investiga dos carpetas adicionales contra Bravo por presunto abuso sexual infantil, correspondientes a víctimas distintas y previamente archivadas, las cuales podrían reactivarse.

¿Quién es Omar Bravo Tordecillas?

Omar Bravo, originario de Los Mochis, Sinaloa, y nacido el 4 de marzo de 1980, es una figura icónica del fútbol mexicano. Debutó con Chivas en 2000, jugó en tres etapas, ganó la Liga MX en 2006 y militó en el Deportivo La Coruña de España (2008-2009), Tigres UANL, Cruz Azul, Atlas y Santos Laguna. Representó a México en el Mundial de Alemania 2006 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Tras su retiro en 2018, con un breve regreso a Leones Negros en 2019, trabajó como comentarista, entrenador en categorías juveniles y director técnico del Arizona Monsoon FC en 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México