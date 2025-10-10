Pánico en Ciudad Obregón: Trabajadores del Oomapasc quedan atrapados tras derrumbe de obra

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico se viven en Ciudad Obregón, pues una obra del Oomapasc se derrumbó y al menos cuatro trabajadores quedaron atrapados, esto en la colonia Benito Juárez. De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el dramático hecho sucedió alrededor de las 22 horas de este viernes 10 de octubre de 2025, en las calles Zaragoza entre Obregón y Ferrocarril, en la colonia ya antes mencionada, también conocida como Plano Oriente.

Al lugar llegaron rápidamente elementos del Cuerpo de Bomberos de Cajeme, así como personal de Protección Civil y elementos de la Policía Municipal. Se habla de por lo menos cuatro trabajadores que quedaron bajo la tierra, tras desplomarse una estructura de la obra en la que se encontraban trabajando para el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

Cabe señalar que las autoridades están trabajando a marchas forzadas para rescatar a estos cuatro trabajadores. Hasta el momento de la publicación de esta nota, siendo las 22:57 horas, no se tienen más datos sobre los trabajadores que quedaron atrapados. en el lugar siguen las labores de rescate.

Trabajadores del Oomapasc quedan atrapados tras derrumbe de obra

Información extraoficial señala que los vecinos fueron los que se dieron cuenta de los gritos de los trabajadores que pedían ayuda, mientras que las autoridades tardaron aproximadamente 20 minutos en llegar, según denuncian los habitantes de los alrededores. Los ciudadanos consternados expresaron su preocupación ante los hechos y mostraron su desesperación por la tardanza de los cuerpos de rescate. Hasta el momento no hay información oficial por parte de las autoridades, ni del municipio de Cajeme, ni de otra dependencia. Se dice que los trabajadores quedaron atrapados en una alcantarilla al romperse una estructura que terminó por romper una cuerda.

Cabe señalar que el municipio de Cajeme está realizando diferentes obras en la ciudad por parte del Oomapasc; debido a los socavones que se han formado a causa de las recientes lluvias, se espera que pronto las autoridades den a conocer información oficial sobre los hechos.

Trabajadores quedaron atrapados al derrumbarse obra del Oomapasc



Fuente: Tribuna del Yaqui