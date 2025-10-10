Policías evitan tragedia en Hermosillo; detienen a hombre que lanzó granada en Olivares

Hermosillo, Sonora.– Esta mañana de viernes 10 de octubre de 2025, una grave situación provocó la movilización de elementos de Policía Municipal y Estatal, quienes acudieron al norte de Hermosillo tras el reporte de una granada en la intersección de las calles Quintana Roo y Simón Bley, en la colonia Olivares. De acuerdo con información extraoficial, las autoridades locales permanecen en la zona con el objetivo de investigar los hechos.

Debido a lo reciente de la noticia, ninguna fuente oficial se ha pronunciado, pero se presume que todo comenzó cuando un sujeto lanzó el explosivo contra policías preventivos, después de que los agentes acudieran a un domicilio del mismo sector por un reporte de violencia familiar. Afortunadamente, no se reportan heridos ni decesos, aunque los encargados acordonaron el área y aseguraron la granada para su análisis.

Lo que permitió salvar a los policías fue su rápida reacción, al ponerse bajo resguardo, además de que el artefacto no llegó a activarse. Al sitio también arribaron elementos del Ejército Mexicano para asegurar la granada. En cuanto al responsable, ya se encuentra a disposición de la ley, y los cargos que podrían imputársele son violencia doméstica y almacenamiento o uso de armamento exclusivo del Ejército Mexicano.

Diversas autoridades se movilizaron en la zona

Cabe señalar que, apenas ayer, un elemento de la Policía Municipal resultó herido por disparos en la tarde, en el cruce de las calles Israel González y Villa Hidalgo, en la colonia López Portillo. A pesar de la movilización policial, solo se registró un lesionado, quien fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se ha confirmado que el agente pertenece al Centro de Respuesta Inmediata.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

