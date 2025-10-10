Rescatan y liberan a 13 lobos marinos en Sonora; estaban atrapados en redes de pesca

Puerto Peñasco, Sonora.- Como parte de un esfuerzo continuo para proteger la vida silvestre en el Golfo de California, una operación especializada culminó con el exitoso rescate y liberación de 13 ejemplares de lobo marino de California (Zalophus californianus). La misión, efectuada entre el 4 y el 8 de octubre en la Isla San Jorge, frente a las costas de Puerto Peñasco, fue confirmada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) este 10 de octubre de 2025.

Este operativo representa la sexta campaña de "desenmalle" en la región, una intervención crucial para mitigar el impacto de los aparejos de pesca perdidos o abandonados, conocidos como "redes fantasma". Del total de animales asistidos, cinco eran crías y ocho juveniles, un dato que resalta la vulnerabilidad de las generaciones más jóvenes. Estos ejemplares, por su curiosidad natural y menor experiencia, son más propensos a quedar enredados, lo que compromete su capacidad para moverse, alimentarse y, en última instancia, sobrevivir.

El éxito de la misión se fundamenta en una robusta alianza interinstitucional. Además de la coordinación de Profepa, participaron activamente la organización civil Cabet Cultura y Ambiente, el Grupo Lobos del Ejido Rodolfo Campodónico, la empresa Pesca ABC y la organización internacional Sea Shepherd Conservation Society. Esta colaboración multisectorial es fundamental para hacer frente a la alarmante disminución poblacional de la especie en el Golfo de California, que según cifras oficiales ha experimentado un declive cercano al 65 por ciento en las últimas tres décadas.

Para garantizar la seguridad y el bienestar de los lobos marinos, el equipo técnico empleó métodos avanzados y no invasivos. Utilizando redes mariposeras para una captura controlada y una máquina de anestesia inhalada portátil, los especialistas pudieron retirar los fragmentos de redes y otros materiales de forma precisa y sin causar dolor a los animales. Tras la intervención, los ejemplares rescatados, seis machos y siete hembras, recibieron una evaluación veterinaria completa, se les colocaron aretes de color verde para su identificación y monitoreo futuro, y fueron devueltos de inmediato a su hábitat en las inmediaciones de la colonia.

La Profepa destacó que estas acciones son prioritarias, ya que la remoción oportuna de los materiales de pesca no solo evita lesiones graves e infecciones, sino que también mejora directamente las tasas de supervivencia y contribuye de manera tangible a la recuperación poblacional. Con este último esfuerzo, el número total de lobos marinos liberados en esta zona durante 2025 asciende a 30, demostrando el impacto positivo y sostenido de estas campañas colaborativas. Todas las maniobras se realizaron desde la embarcación 'Seahorse', proporcionada por Sea Shepherd, siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad.

