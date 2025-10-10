Salió de su casa y no regresó: Reportan desaparición del menor Andrés David en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió una Alerta Amber para solicitar la ayuda de la ciudadanía en la localización del adolescente Andrés David Murrieta Choqui, de 16 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el 22 de septiembre de 2025. Según el reporte, el joven fue visto por última vez al salir de su domicilio ubicado en la comisaría Providencia, del municipio de Cajeme.

Desde ese momento, no se ha tenido contacto con él, por lo que las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en una situación de riesgo. Su descripción física detalla que es de complexión delgada, con una estatura de 1.60 metros y un peso aproximado de 50 kilos. Su rostro es ovalado, de tez morena clara, con cabello lacio, abundante y de color castaño oscuro y sus ojos son de color café oscuro.

Para facilitar su identificación, la ficha de búsqueda incluye varias señas particulares. El joven tiene un tatuaje con la leyenda "ANDRÉS" en la cara interna de su brazo izquierdo, y otro con las letras "SBL" en el dorso de la mano izquierda, en el área del pulgar. Además, tiene una cicatriz por quemadura en el dorso de la mano derecha, otra quemadura en el pie izquierdo, un lunar blanco en el muslo izquierdo y utiliza un arete en la oreja izquierda.

Al momento de su desaparición, Andrés David vestía un pantalón de mezclilla negro tipo cargo, una camiseta azul de manga corta con la imagen de un conejo, una gorra negra con la imagen de un halcón y las letras "PHI", así como unos tenis de color negro con suela blanca de la marca Nike. Las autoridades exhortan a la población a comunicarse en caso de contar con cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Línea de emergencia 911

Teléfono (662) 289 88 00, extensión 15701

Por otro lado, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó el pasado martes 7 de octubre que Melany Lizbeth Ramos López, de 17 años de edad, fue localizada con vida. La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 24 de septiembre en el municipio de Cajeme. Mediante un comunicado, la dependencia informó que la menor se encuentra en buen estado de salud.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora