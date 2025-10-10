Sicario en bicicleta ejecuta a joven en predio de Hermosillo; le disparó con arma corta

Hermosillo, Sonora.- Un hombre perdió la vida la tarde de este viernes 10 de octubre, tras ser víctima de un ataque armado mientras se encontraba en una obra en construcción de nuevas viviendas, ubicada en la colonia Pedregal, al norte de Hermosillo. El violento suceso se registró poco después de las 12:00 horas en un predio cercano al cruce de los bulevares Agustín Zamora y Pueblo Nuevo., también muy cerca de la colonia Pueblitos.

De acuerdo con los primeros informes, el ataque fue perpetrado por un solitario sujeto que se movilizaba a bordo de una bicicleta. Testigos señalaron que el agresor, quien llevaba el rostro cubierto para evitar ser identificado, se aproximó a la víctima y le disparó en repetidas ocasiones utilizando un arma corta, para luego darse a la fuga. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para prestar los primeros auxilios al afectado.

Sin embargo, tras valorarlo, únicamente pudieron confirmar su fallecimiento en el sitio. El cuerpo del hombre quedó tendido junto a una barda perimetral de la construcción. Minutos más tarde, familiares de la víctima llegaron a la escena del crimen y reconocieron el cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad de manera oficial, únicamente se sabe que se trata de un masculino de aspecto joven.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo fueron los primeros respondientes y procedieron a acordonar el área. Después, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes, como el levantamiento de evidencias y la recolección de testimonios. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley. Por este hecho, aún no se reportan personas detenidas.

Autoridades se hicieron presentes en la escena del crimen

Apenas ayer tuvo lugar un fuerte ataque armado en el que fue baleado un policía municipal de Hermosillo. Se reporta que los hechos sucedieron en la colonia Los Cuatro Olivos y que el elemento quedó herido de gravedad; de acuerdo con la información que se ha compartido, los presuntos sicarios habrían utilizado armas largas para balear un módulo de la policía que se encuentra en el sector mencionado.

Fuente: Tribuna