Aseguran en Sonora camionetas robadas en EU; valen más de 2 millones de pesos

Altar, Sonora.- En una labor conjunta de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), fueron aseguradas cuatro camionetas, cada una con un valor aproximado de 2 millones de pesos, en el tramo carretero Altar-Caborca, dentro del municipio de Altar. De acuerdo con información extraoficial, las unidades cuentan con reporte de robo en Estados Unidos.

De hecho, el hallazgo ocurrió mientras los elementos realizaban recorridos de seguridad y prevención del delito en el municipio de Altar. Durante su ronda, se percataron de la presencia de cuatro vehículos estacionados a la orilla de la carretera. Al llegar al lugar y verificar la situación, consultaron los archivos oficiales, corroborando que efectivamente provenían del país vecino de México.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se informó que las unidades fueron puestas a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, con el fin de continuar las investigaciones correspondientes. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier nuevo detalle que revelen las fuentes oficiales. Cabe destacar que aún no hay sospechosos ni personas detenidas en relación con este caso.

Camionetas robadas

Por otra parte, ayer durante un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales, se logró el decomiso de 29 armas largas, una pistola calibre .45, diversas piezas de armamento desarmado, cientos de cartuchos útiles y cargadores, además de pastillas presuntamente de fentanilo, empaquetadas y selladas. El hecho tuvo lugar en la colonia Ruiz Cortines, ubicada en San Luis Río Colorado. Sin embargo, eso no fue todo, ya que también se localizaron nueve vehículos, de los cuales cinco contaban con reporte de robo, tres en Estados Unidos y dos en Baja California.

Al igual que en el caso anterior, las investigaciones para identificar a los responsables recién comenzaron y están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). En lo que respecta al material incautado, se encuentra bajo resguardo del Agente del Ministerio Público para su procesamiento conforme a la ley. Asimismo, dentro de uno de los automóviles se hallaron recipientes con pastillas y una sustancia granulada blanca.

Fuente: Tribuna del Yaqui