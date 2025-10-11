Asesinan a balazos a sujeto y lo abandonan atado de manos y pies al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este sábado 11 de octubre de 2025, aproximadamente a las 20:00 horas, se reportó el hallazgo del cuerpo de un ejecutado a balazos en calles de la colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán. Los primeros reportes indican que el hoy occiso se encontraba atado de manos y pies al momento de ser localizado, por lo que se generó una intensa movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, un reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo tirado sobre la avenida Ejército Nacional, entre las calles Plan de Iguala y Plan de San Luis, en el mencionado sector. Trascendió que el fallecido es de aproximadamente 35 años de edad, de complexión robusta y se aprecia que viste playera negra y pantalón de mezclilla azul oscuro.

De acuerdo a la información proporcionada, el hoy occiso fue llevado por sujetos armados quienes lo bajaron de un vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este violento caso.

Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al sitio como primeros respondientes y acordonaron el área para preservar la escena. Posteriormente, los uniformados notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de realizar los trabajos de campo, mientras que agentes investigadores del grupo de homicidios cumplieron con las diligencias correspondientes.

Finalmente, el cuerpo de la víctima fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la necropsia de ley, será identificado oficialmente y quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente hasta que sea reclamado oficiales por sus familiares. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha proporcionado datos sobre los responsables de este nuevo homicidio registrado en la capital sinaloense.

Fuente: Tribuna del Yaqui