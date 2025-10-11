Balean a heladero en Guanajuato durante transmisión en vivo; muere tras días de agonía

Salvatierra, Guanajuato.- Esta mañana de sábado 11 de octubre de 2025 se confirmó la muerte de José Guadalupe Casas Rodríguez, mejor conocido como Nico, quien se ganaba la vida con un negocio llamado Helados Nico. Cabe recordar que el hombre fue atacado brutalmente por sujetos armados mientras realizaba una transmisión en vivo sobre los baches en la carretera de Urireo, Salvatierra.

El hecho ocurrió el martes 7 de octubre alrededor de las 10:30 horas, mientras la víctima mostraba las afectaciones en la zona. Inclusive mencionó que él no había querido hablar sobre el tema porque, luego, sin deberla ni temerla, "se echa uno enemigos". Lamentablemente, de pronto aparecieron unos sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta, y uno de ellos sacó un arma de fuego para dispararle varias veces. La víctima gritó de dolor y la cámara quedó apuntando al cielo. Los responsables huyeron rápidamente de la escena y hasta la fecha todavía no han sido detenidos.

Desgarradora despedida

"Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo. Cuida a mis hijos, mi amor. Me mataron. Aquí ya estoy en la salida muriéndome. Cuida a mis niños, corazón. Edúcalos, corazón, me estoy muriendo. Estoy tirado en el campo", expresó con su último aliento el hoy occiso. Según información de medios locales, en aquel entonces recibió tres impactos de bala: uno en la pierna, otro en la ingle y uno más en un glúteo.

Comunicado

Perdió la vida

Don Nico permaneció varios días muy grave internado en un nosocomio. Ahora, el Gobierno Municipal de Salvatierra dio a conocer mediante un comunicado de prensa que no resistió más las heridas y falleció. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, sus familiares no se han pronunciado sobre el tema, aunque en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización.

"Nos solidarizamos con sus familiares y les reiteramos nuestro total respaldo en estos momentos de dolor. Este lamentable hecho no quedará impune. Acompañamos con respeto y afecto a su familia y amistades y reafirmamos nuestro compromiso indeclinable de trabajar por la paz y la tranquilidad de todas las familias salvaterrenses", enfatizó el gobierno encabezado por el alcalde Daniel Sámano.

Fuente: Tribuna del Yaqui