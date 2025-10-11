Ciudad Obregón: Acumulación de metano podría haber causado muerte de tres trabajadores

Ciudad Obregón, Sonora.- En las últimas horas, una tragedia ha conmocionado a la población, pues como te informamos en TRIBUNA, en la calle Zaragoza, entre Obregón y Ferrocarril, de la colonia Benito Juárez, un grupo de trabajadores de una empresa constructora quedó atrapado en una alcantarilla. Al ser rescatados, tres de ellos ya no contaban con signos vitales, mientras que el cuarto permanece hospitalizado en estado grave.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no se ha pronunciado respecto al caso; sin embargo, el titular de Protección Civil en Cajeme, Francisco Mendoza Calderón, sí lo hizo. Según información extraoficial, el funcionario declaró que, aunque todavía falta la investigación del Ministerio Público, ya cuentan con una fuerte hipótesis.

Los trabajadores, identificados como Flavio M. A., de 32 años de edad, y los hermanos Jonathan y Yossimar, de 34 y 38 años, permanecieron varias horas atrapados mientras los cuerpos de emergencia intentaban rescatarlos del interior del pozo de agua. Todo indica que la posible causa de su fallecimiento fue la acumulación de gas metano. Por ahora, solo queda esperar los resultados de los peritajes para conocer la verdadera razón de este lamentable suceso.

El incidente dejó tres víctimas

Por supuesto, se realizarán los análisis correspondientes para determinar las causas exactas de los decesos. Incluso, Francisco Mendoza calificó el caso como un hecho fortuito. Es importante aclarar que, en un principio, trascendió la versión de que los trabajadores pertenecían al personal del Oomapasc, pero dicha información fue completamente descartada, ya que en realidad formaban parte de una constructora contratada como parte de una obra estatal.

Cabe mencionar que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) señala que el metano proviene tanto de fuentes naturales como de actividades humanas. De hecho, alrededor del 60 por ciento de las emisiones actuales de este gas se originan por la acción del hombre, principalmente en la agricultura, el uso de combustibles fósiles y la descomposición de residuos en vertederos.

Fuente: Tribuna del Yaqui