Detienen en Nogales a empleados de un restaurante de sushi por intentar robar dinero

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Nogales concretaron la detención de dos empleados de un restaurante de sushi, identificados como Alex 'N' y Luis 'N', de 24 y 21 años de edad, respectivamente. Los detenidos son señalados de haber intentado robar dinero de la caja registradora, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación legal en los próximos días.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el pasado jueves 09 de octubre de 2025 en un establecimiento que se ubica sobre la calle Plutarco Elías Calles, en la colonia Moderna. Aproximadamente a las 17:50, la encargada de la caja salió por la puerta trasera del negocio para atender a la propietaria del negocio, pero se cerró la puerta del acceso, por lo que estuvo varios minutos pidiéndole a sus compañeros que le abrieran.

Los sospechosos, según el testimonio de la trabajadora, le dijeron que estaban buscando las llaves; sin embargo, en ese momento recibió una llamada por parte del operador de las cámaras de seguridad, quien le comentó que los empleados habían tomado dinero de la caja registradora. La mujer, cuya identidad se desconoce, confrontó a los presuntos ladrones y, al revisar la caja, confirmó que faltaba dinero en efectivo.

En colaboración con el monitorista de las cámaras, la empleada pudo constatar que Alex 'N' y Luis 'N' arrojaron el dinero a un bote de basura, por lo que se notificó a las autoridades locales. Después del respectivo arresto, los uniformados trasladaron a los detenidos y los presentaron ante el Centro de Atención Temprana junto con la materia del delito.

Lo detienen con auto robado

En hechos registrados la tarde del domingo 5 de octubre, un joven identificado como Daniel 'N', de 24 años de edad, fue detenido en el fraccionamiento La Mesa de Nogales. Gracias a una alerta del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5), policías municipales pudieron saber que la camioneta Dodge Ram, modelo 2012 y color blanco en la que circulaba el joven, contaba con reporte de robo vigente en el municipio de Caborca.

La camioneta contaba con reporte de robo vigente en el municipio de Caborca.



Fuente: Tribuna del Yaqui