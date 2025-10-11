Detienen a hombre por detonar su arma de fuego y amenazar a un familiar en Nogales

Nogales, Sonora.- En hechos ocurridos el miércoles 08 de octubre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales concretó la detención de un hombre identificado como Arnel 'N', de 47 años de edad, por realizar detonaciones de arma de fuego y amenazar a un familiar, así como a vecinos de la colonia Leandro Valle. Una vez aprehendido, el individuo fue presentado ante la autoridad competente para definir su situación legal.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH), los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20:00 horas del miércoles, cuando policías municipales fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en el mencionado sector. A su llegada, los oficiales se entrevistaron con la persona que hizo el reporte, quien dijo que el presunto agresor es tu tío y que escapó del lugar tras protagonizar dicho altercado.

La víctima, cuya identidad se mantiene en el anonimato por protección, dijo que el sospechoso escapó por la calle del Carmen de la colonia Diana Laura Rojas, por lo que se desplegó un intenso operativo de seguridad para localizar al sujeto en cuestión. Gracias a la descripción que realizó el denunciante, los agentes dieron con el paradero del hombre y se procedió a detenerlo.

Durante la revisión preventiva, los policías municipales lograron asegurar un arma de fuego tipo pistola y cartuchos útiles. Arnel 'N', así como los indicios decomisados, fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana, mientras se determina si es culpable o no con base en las investigaciones complementarias del caso.

El arma de fuego y los cartuchos útiles fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Detienen a empleados de un restaurante de sushi

En otro caso registrado el jueves 09 de octubre, alrededor de las 17:05 horas, policías municipales de Nogales detuvieron a dos empleados de un restaurante de sushi, identificados como Alex 'N' y Luis 'N', de 24 y 21 años de edad, respectivamente. Según el testimonio de una trabajadora del lugar, los detenidos fueron sorprendidos mientras intentaban robar dinero de la caja registradora. en hechos registrados en un establecimiento que se ubica sobre la calle Plutarco Elías Calles, en la colonia Moderna.

Fuente: Tribuna del Yaqui