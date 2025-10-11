Ejecutan a menor y lo hallan encobijado frente a negocio de comida al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este sábado 11 de octubre de 2025, el cuerpo sin vida de un joven fue localizado en el estacionamiento de un negocio de comida rápida ubicado en el fraccionamiento Nakayama, en el sector Barrancos, al sur de Culiacán. Los primeros reportes indican que el afectado se encontraba envuelto en cobijas de color claro y atado con cinta industrial de color gris. El hallazgo generó una intensa movilización por parte de autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Según información proporcionada por medios locales, el hoy occiso se encontraba afuera del negocio que se sitúa junto al bulevar de Las Torres, casi esquina con la avenida Fernando Cuen. De manera preliminar se indicó que el fallecido respondía al nombre de Joshua 'N', tenía 17 años de edad y presuntamente era empleado del restaurante en el que fue encontrado sin vida. Testigos alertaron a las autoridades sobre la presencia del cadáver en el mencionado lugar.

Una llamada que se recibió la mañana de este 11 de octubre a través del servicio de emergencias 9-1-1 daba cuenta de que en ese establecimiento estaba un hombre asesinado y envuelto en una sábana blanca, por lo que elementos del Ejército Mexicano atendieron el llamado", explicó el portal de noticias Línea Directa.

Por su parte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron al sitio y confirmaron la presencia del cuerpo, por lo que procedieron a delimitar el perímetro. Según fuentes oficiales, familiares de Joshua 'N' se presentaron en el lugar del hallazgo y lo identificaron de forma preliminar. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes en el área para integrar la carpeta de investigación.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la autopsia como lo establece la ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares. Cabe mencionar que este hecho ocurre en medio de una jornada de sábado que ha estado marcada por la violencia, ya que se han reportado varios asesinatos en diferentes sectores de la capital sinaloense.

Fuente: Tribuna del Yaqui



