Golpe al juego ilegal: Aseguran máquinas tragamonedas en operativo al sur de Sonora

Bacúm, Sonora.- Durante una jornada de operativos coordinados, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron dos máquinas tragamonedas que presuntamente eran utilizadas para actividades ilícitas, en hechos registrados en el municipio de Bacúm. El hallazgo tuvo lugar durante labores de patrullaje preventivo en la zona, como parte de los esfuerzos permanentes para combatir el juego ilegal en el estado.

Este sábado 11 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que las máquinas fueron encontradas en plena vía pública, más específicamente frente a una tienda de abarrotes que se ubica ubicada en la esquina de las calles Mariano Abasolo y Francisco I. Madero. Los dispositivos se encontraban en aparente funcionamiento al momento del aseguramiento, lo que levantó sospechas sobre su posible uso para apuestas clandestinas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera que, en coordinación con autoridades federales, mantiene operativos constantes para el combate a las actividades ilegales que afectan la seguridad y el orden público en el Estado", se puede leer en el comunicado difundido por parte de la dependencia estatal.

AMIC-DEFENSA aseguran máquinas tragamonedas en Bácum



Boletín completo: https://t.co/NGncrisqU8 pic.twitter.com/g1p7Vk0HCd — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 11, 2025

El equipo confiscado fue entregado a la autoridad ministerial correspondiente, instancia se encargará de investigar la procedencia de las máquinas y su posible vínculo con delitos relacionados con el manejo ilegal de dinero. Finalmente se indicó que, a través de estas acciones, las autoridades de Sonora buscan cerrar el paso a las redes que operan de manera irregular en comunidades rurales y urbanas del estado.

Cabe mencionar que, apenas el pasado viernes 3 de octubre del presente año, un hombre fue privado de la vida tras un ataque armado perpetrado al interior de un establecimiento con máquinas tragamonedas al norte de Hermosillo, el cual se ubica en la colonia López Portillo. Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) arribaron como primeros respondientes y procedieron a asegurar el perímetro.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/cs1CvZp1b0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui