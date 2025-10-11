Guerreras Buscadoras de Cajeme hallan restos calcinados en San Ignacio Río Muerto

San Ignacio Río Muerto, Sonora.- En una jornada de búsqueda que se extendió hasta este sábado 11 de octubre de 2025, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C. tuvo resultados positivos tras localizar restos humanos calcinados en las inmediaciones en el ejido Enrique Landa, perteneciente al municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora. Durante los trabajos en el área, el colectivo contó con el apoyo de las autoridades correspondientes.

A través de su página de Facebook, el grupo de búsqueda informó que encontraron restos óseos y parte de un cráneo calcinados, en dos carboneras que eran utilizadas como crematorios clandestinos. En el lugar también estuvieron elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) brindando seguridad a las madres buscadores, además de encargarse de las diligencias correspondientes.

Además de los restos humanos, el colectivo informó que se hallaron seis placas de clavos, tres esposas y un reloj. En seguimiento al primer hallazgo que se registró el viernes 10 de octubre, el colectivo confirmó que este sábado solamente se pudo encontrar los restos de una placa dental. Finalmente, el grupo agradeció el apoyo por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora.

El colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C. solicita apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a ubicar a otras personas que han sido reportadas como desaparecidas. Los reportes se pueden realizar a la página oficial del colectivo y al número telefónico 644 127 7784. Se reiteró que cualquier dato será totalmente anónima y confidencial para proteger la integridad de los denunciantes.

Cabe mencionar que hace apenas unos días, el colectivo Buscando a Emanuel también localizó restos óseos y parte de un cráneo en el municipio de San Ignacio Río Muerto, lo que refuerza las sospechas sobre la presencia de más restos humanos en la región. Por el momento queda esperar un reporte más detallado por parte de las autoridades competentes para conocer avances en este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui