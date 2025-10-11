Hallan a sujeto ejecutado a balazos en un terreno baldío de Culiacán; estaba esposado

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este sábado 11 de octubre de 2025, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en un terreno baldío ubicado en la colonia Antonio Rosales, al oriente de Culiacán. Los primeros reportes indican que el sujeto fue asesinado a balazos y se encontraba con las manos esposadas hacia atrás al momento de ser localizado, lo que generó una intensa movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.
Según datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado de forma preliminar como José Alejando 'N', de 39 años de edad y con domicilio en la colonia Felipe Ángeles. Trascendió que el fallecido presentaba al menos un impacto de bala en el tórax y estaba boca arriba en un terreno lleno de monte que se sitúa junto a la calle Del F.C., a unos metros de la avenida Querétaro, cerca de una secundaria y preparatoria del mencionado sector.
Fue una llamada anónima que alertó a las autoridades sobre la presencia de un cadáver en dicha zona, por lo que personal de la la Secretaría de la Defensa Nacional se trasladó al sitio para verificar la denuncia y al llegar encontraron el cadáver de la víctima anteriormente mencionada, el cual estaba tirado boca arriba, entre el monte", detalló el medio citado con anterioridad.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Municipal de Culiacán atendieron el reporte como primeros respondientes. A su llegada, las fuerzas del orden confirmaron la presencia del cadáver, por lo que procedieron a asegurar el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el lugar del hallazgo.
Por su parte, agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará a cargo del Ministerio Público competente. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha proporcionado datos sobre los responsables, por lo que se espera un informe detallado por parte de las autoridades de Sinaloa en las próximas horas.
Fuente: Tribuna del Yaqui