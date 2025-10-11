Jonathan y Yossimar, los hermanos que murieron juntos en tragedia de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado viernes 10 de octubre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, la tragedia se hizo presente en Ciudad Obregón, cuando un grupo de empleados de una empresa constructora quedó atrapado en una alcantarilla mientras realizaban trabajos de rehabilitación de la red hidrosanitaria. El incidente ocurrió en la calle Zaragoza, entre Obregón y Ferrocarril, en la colonia Benito Juárez.

Como informamos en TRIBUNA, todo comenzó cuando uno de los trabajadores cayó al interior de una alcantarilla de siete metros de profundidad. Rápidamente, dos de sus compañeros descendieron para ayudarlo, pero también quedaron atrapados. En ese momento, un cuarto trabajador intentó auxiliarlos, pero sufrió la misma suerte. Él es Luis Carlos, el único sobreviviente; sin embargo, debido a la inhalación de aguas residuales, se encuentra en estado grave en un hospital.

Dos víctimas eran hermanos

Respecto a los fallecidos, fuentes oficiales confirmaron que se trataba de Flavio M. A., de 32 años de edad, mientras que Jonathan y Yossimar, de 34 y 38 años de edad, eran hermanos. En redes sociales, muchos ciudadanos expresaron sus condolencias por esta gran pérdida, mostrando apoyo a los familiares de estos individuos que tenían toda una vida llena de experiencias por delante.

Los hermanos que fueron víctimas de una tragedia

Se sabe que los jóvenes eran originarios del sector El Campanario y, según información extraoficial, siempre fueron trabajadores y entregados a sus seres queridos. “Qué injusticia. Mis condolencias para la familia y amigos de estos chicos. Lamentable suceso; la importancia de trabajar con las medidas de precaución y seguridad para evitar posibles accidentes. Que Dios les dé descanso eterno”, escribió el perfil de Emy GaEn en redes sociales.

#Seguridad | Luto en Ciudad Obregón: Tres muertos y un herido grave tras accidente en alcantarilla uD83DuDEA8https://t.co/R6N2CCbzPH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 11, 2025

Es necesario mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, solo existen hipótesis sobre el accidente, ya que se presume que pudo deberse a la inhalación de gas metano acumulado en las tuberías, así como a la debilidad del terreno. No obstante, las investigaciones por parte de las autoridades apenas comienzan, y se espera que la Fiscalía de Sonora emita un pronunciamiento al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui