Luto en Ciudad Obregón: Tres muertos y un herido grave tras accidente en alcantarilla

Ciudad Obregón, Sonora.- Este pasado viernes 10 de octubre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, ocurrió una tremenda tragedia en la calle Zaragoza, entre Obregón y Ferrocarril, ubicada en la colonia Benito Juárez. Todo comenzó cuando empleados de una empresa constructora en Ciudad Obregón realizaban trabajos de rehabilitación de la red hidrosanitaria en la colonia Plano Oriente.

El incidente se originó cuando uno de los trabajadores cayó al interior de una alcantarilla, y al percatarse de lo sucedido, dos de sus compañeros descendieron por el mismo lugar, pero lamentablemente también quedaron atrapados. Incluso, un cuarto empleado intentó auxiliarlos, pero corrió con la misma suerte; sin embargo, él logró sobrevivir, a diferencia de las demás víctimas.

En la escena estuvieron presentes elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y otras dependencias gubernamentales, quienes trabajaron por más de tres horas para rescatar a los individuos. Finalmente lograron sacarlos, pero tres de ellos ya no contaban con signos vitales. Las víctimas fueron identificadas como Flavio M. A., de 34 años, Jonathan L. y su hermano Yosimar L. V., de 34 y 38 años, respectivamente.

El sobreviviente está grave

Respecto al único sobreviviente, se informó que responde al nombre de Luis Carlos, quien, debido a la inhalación de aguas residuales, permanece internado en un hospital. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el caso, aunque estaremos atentos a cualquier actualización en TRIBUNA. Por lo pronto, es importante desmentir el rumor de que los trabajadores pertenecían al equipo de Oomapasc.

Atienden cuerpos de rescate emergencia de trabajadores de empresa constructoraBomberos y cuerpos de rescate atendieron... Posted by Coordinaciu00f3n Estatal de Proteccion Civil on Saturday, October 11, 2025

"Los trabajadores de la empresa constructora descendieron a siete metros de profundidad, donde se realizaban labores en el sistema de alcantarillado. Se confirma también que uno de los lesionados fue trasladado en estado crítico, aún con vida, a un hospital para recibir atención médica especializada", puntualizó en sus redes sociales la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Fuente: Tribuna del Yaqui