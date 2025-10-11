Macabro hallazgo en Sonora: Cuerpo semienterrado con evidentes signos de violencia

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este sábado 11 de octubre de 2025, integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora (BPP) encontraron el cuerpo de un hombre en el interior de un predio despoblado ubicado sobre la vieja carretera hacia la Mina Pilares. De acuerdo con información extraoficial, los restos del joven se encontraban en avanzado estado de descomposición, ya que se estima que llevaba aproximadamente un año en ese lugar.

El sujeto, cuya identidad se desconoce, fue hallado envuelto en una colcha de doble vista azul y rojo. Debido al tiempo transcurrido y a la presencia de animales en la zona, solo estaba cubierto con una capa ligera de tierra. Lo más macabro del hallazgo es que la víctima tenía las manos atadas por detrás y la cabeza envuelta con cinta metálica, incluso la quijada se hallaba abierta porque la cinta pasaba sobre los labios.

Otra situación que llamó la atención es que le faltaban los pies, los cuales se presume pudieron haber sido removidos por la fauna local. No obstante, al tratarse de un hecho reciente, aún no se han realizado las investigaciones correspondientes sobre el cadáver. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cuando el Ministerio Público se pronuncie y aporte más indicios sobre este crimen.

Algunas de las pertenencias

Asimismo, integrantes del equipo de búsqueda compartieron en sus redes sociales que junto al occiso había una camiseta tipo polo color azul marino, un bóxer verdoso que probablemente alguna vez fue negro, un pantalón tipo jogger marca Thinner, talla 11, y calcetas con el logotipo de Nike. En cuanto a características físicas, el hombre tenía cabello negro, corto, y dentadura completa.

Bu00daSQUEDA POSITIVA ud83dude4f u200bASUNTO: Hallazgo de Cuerpo Semienterradou200bFUENTE DE INFORMACIu00d3N: Cecilia Delgado GrijalvaFECHA... Posted by Buscadoras Por La Paz Sonora on Saturday, October 11, 2025

Es importante mencionar que las mujeres fueron acompañadas por agentes de la Fiscalía General de Justicia y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y de los indicios bajo los protocolos correspondientes. Actualmente, el cuerpo se encuentra en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le realizará la necropsia de ley para determinar su identidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui