Menor se rehusa a pagar pasaje y agrede con navaja a chofer de camión en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde del viernes 10 de octubre de 2025 se registró un altercado por el costo del pasaje que culminó en una agresión física en la colonia 5 de Mayo, al sur de Hermosillo, cuando el chofer de un camión urbano fue atacado por un pasajero de 17 años de edad, cuya identidad aún no se ha revelado. Elementos policíacos acudieron al rescate del operador y concretaron la detención del joven atacante.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, el incidente se registró alrededor de las 19:00 horas, sobre las calles Tamaulipas y Zoila Reyna de Palafox, en donde el menor abordó una unidad del transporte público de la capital de Sonora. Según el testimonio del conductor, el individuo subió a la unidad sin cubrir el total del pasaje, lo que provocó una discusión que rápidamente escaló a la violencia y provocó pánico entre el resto de los pasajeros.

En medio del tenso momento, el adolescente presuntamente sacó una navaja de aproximadamente 22 centímetros y amenazó al chofer, para posteriormente golpearlo con dicho objeto. Algunos de los ahí presentes intentaron intervenir; sin embargo, durante el forcejeo, el conductor y el detenido cayeron sobre una pantalla GPS instalada en el camión, causando daños materiales en la unidad, propiedad del Gobierno de Sonora.

Después del violento hecho, el afectado consiguió solicitar ayuda a las autoridades a través del sistema de emergencia, por lo que elementos de la Policía Municipal de Hermosillo se movilizaron hacia la ubicación para intervenir en la situación y efectuar la aprehensión del joven, además lograron asegurar el arma blanca. Finalmente, el agresor, junto al objeto punzocortante, fue puesto a disposición de la comandancia local.

Será la autoridad correspondiente quien determine la situación legal del detenido, mientras que el conductor recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el incidente. Por el momento no se tiene certeza de la identidad de los involucrados, ni tampoco de la magnitud de las heridas que sufrió el operador del transporte público a causa del ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui