Michoacán, bajo fuego: Se registran ataques armados y violentos bloqueos carreteros

Pátzcuaro, Michoacán.- La madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, habitantes del municipio de Pátzcuaro, Michoacán, fueron sorprendidos por la violencia cuando civiles armados, identificados como presuntos integrantes de un grupo criminal, protagonizaron ataques armados y bloqueos violentos en carreteras de la localidad. De forma simultánea, hechos de esta índole también se registraron en el municipio de Tzintzuntzan.

De acuerdo con reportes de medios locales, el primer incidente ocurrió en la comunidad Tzurumutaro, perteneciente al municipio de Pátzcuaro, en donde sujetos incendiaron una camioneta Frontier. Además, autoridades encontraron un Nissan Tsuru con daños menores y un autobús que presentaban neumáticos pinchados e impactos de arma de fuego. Automovilistas y pobladores alertaron a las fuerzas del orden sobre la presencia de grupos armados en la región.

Simultáneamente, en Tzintzuntzan, a la altura del crucero Sanabria, supuestos delincuentes hicieron uso de un camión, así como de un vehículo Ford Fiesta y un Nissan Sentra para bloquear ambos carriles de la carretera Quiroga-Pátzcuaro. Trascendió que ambos automóviles mostraban daños exteriores, llantas ponchadas, cristales rotos y se hallaron cartuchos percutidos en la periferia del autobús.

Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán https://t.co/NolLJi09RX — Rene Mendoza? (@ReneMendoza666) October 11, 2025

En la carretera Pátzcuaro–Tzintzuntzan se utilizaron al menos seis vehículos, presuntamente, despojados de sus propietarios con violencia, para bloquear dos puntos distintos. En la desviación a Sanabria, un autobús de turismo y un auto Nissan obstruyeron el paso", detalló Infobae México.

Mientras que en la comunidad de Bonilla, otras cuatros unidades (vehículo compacto blanco, un autobús de pasajeros, una plataforma de tráiler y una camioneta) bloquearon uno de sus accesos. Más tarde la camioneta fue incendiada y se localizaron casquillos de diversos calibres, lo que evidencia el uso de armas de fuego durante los ataques.

Como respuesta elementos de la Policía Municipal de Pátzcuaro y Tzintzuntzan, Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano, así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se encargaron de retirar los vehículos siniestrados y realizar las investigaciones correspondientes. La circulación en las carreteras afectadas se restableció alrededor de las 04:30 horas, según informó El Heraldo de México.

??uD83DuDEA8 La madrugada de este sábado, delincuentes armados se apoderaron de diversos vehículos, los atravesaron en la carretera #Pátzcuaro – #Tzintzuntzan, dispararon a las unidades para inhabilitarlas y le prendieron fuego a una de ellas, sin que se reportaran víctimas.… pic.twitter.com/utZ9o47JfG — MoreliActiva (@Moreliactiva) October 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui