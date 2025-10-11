Raúl Oswaldo abusó de una menor de edad en Hermosillo; FGJE Sonora lo vincula a proceso

Hermosillo, Sonora.- La tarde este sábado 11 de octubre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un comunicado para informar sobre la vinculación a proceso de un sujeto señalado por el delito de violación agravada en la ciudad de Hermosillo. El imputado fue identificado como Raúl Oswaldo 'N', de 43 años, mismo que ya se encuentra en prisión preventiva justificada.

Fue a través de la Unidad de Investigaciones Especiales adscrita a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, que se obtuvo la vinculación a proceso en contra del señalado, quien habría cometido el delito en perjuicio de una víctima menor de edad, cuya identidad se mantendrá reservada. El sujeto fue capturado por oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), derivada de las indagatorias de la FGJES.

La dependencia estatal estableció la probable responsabilidad del Raúl Oswaldo, ya que se ha determinado que el sujeto abusó de su posición para someter a la víctima mediante violencia física y moral, llegando a violentarla sexualmente en diversas ocasiones dentro del domicilio familiar en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con la investigación, los primeros hechos ocurrieron en diciembre de 2023, cuando el imputado aprovechó la ausencia de la madre para violentar sexualmente a la víctima, repitiendo los abusos en distintas fechas, bajo amenazas y aprovechándose de su autoridad dentro del hogar.

El 5 de enero de 2025, Raúl Oswaldo 'N' volvió a agredir sexualmente a la menor, vulnerando su libertad y seguridad sexual, así como su libre desarrollo de la personalidad", señaló la FGJE Sonora.

Tras realizarse la primera audiencia, el juez valoró los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y determinó la vinculación a proceso de Raúl Oswaldo, decretando la prisión preventiva justificada, al considerar que el imputado representa riesgo para la víctima y la investigación. Además, el imputado figura en otra carpeta de investigación por los delitos de índole sexual y corrupción de menores en agravio de otro menor de edad.

