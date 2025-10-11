Sicarios asesinan a un motociclista frente a la Fiscalía General del Estado en Navolato

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de esta sábado 11 de octubre de 2025 se registró un ataque armado frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la zona centro de Navolato, en donde un motociclista fue ejecutado a balazos por al menos dos sujetos cuando se movilizaba por la zona. El hecho se registró alrededor de las 13:00 horas de este día, luego de que personal de la dependencia estatal diera aviso a las autoridades competentes.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso viajaba en una Italika ft150, color negro y franjas rojas, propiedad de su trabajo, cuando fue interceptado por sus victimarios sobre la calle Jesús Almada, entre Sinaloa y Cuauhtémoc. Trascendió de forma preliminar que el fallecido respondía al nombre de Adrián 'N', tenía 38 años de edad y con domicilio en el mismo sector en el que se registró el violento hecho.

Posteriormente se informó por parte de los testigos que fueron dos sujetos armados que viajaban a bordo de otra moto los que dispararon contra el joven cuando circulaba por la avenida Jesús Almada y tras darle muerte se dieron a la fuga con rumbo desconocido mientras que el área fue asegurada por personal de la Fiscalía General del Estado para preservar las evidencias", explicó el medio anteriormente citado.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Motociclista es ejecutado a balazos frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en #Navolato. pic.twitter.com/uuLhtUNlHq — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 11, 2025

Tras ser alertados, elementos de la Policía Municipal de Navolato, Policía Estatal Preventiva (PEP), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se presentaron en el sitio y confirmaron el homicidio del motociclista. Versiones preliminares indican que el afectado presentaba múltiples impactos de arma de fuego en el cuerpo y el cráneo, mientras que la unidad ligera quedó frente al acceso al estacionamiento de la FGE de Sinaloa.

El área quedó acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se pudiera encargar de las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sus familiares acudan a reclamarlo oficialmente.

Un motociclista fue asesinado a balazos la tarde de este sábado frente a las oficinas del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, en #Navolato.



uD83DuDC49https://t.co/OFA1sVkCAB pic.twitter.com/b4MP7HUdux — Noroeste (@noroestemx) October 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui