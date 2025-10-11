Tragedia en carretera de Cajeme: Dos tráileres chocan y muere uno de los conductores

Cajeme, Sonora.- A través de un breve comunicado emitido este sábado 11 de octubre de 2025, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Cajeme informó que se registró un accidente carretero que dejó como saldo preliminar a una persona muerta, cuya identidad por el momento se desconoce. Los primeros reportes indican que dos tráileres protagonizaron un aparatoso choque, generando una fuerte movilización por parte de los cuerpos de rescate.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron el viernes 10 de octubre sobre el libramiento, a la altura del kilómetro 11+200, en donde se reportó que el tripulante de una de las unidades quedó prensado entre los fierros. A pesar de la pronta respuesta, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento se desconocen las causas que derivaron en el fatal incidente automovilístico.

Posteriormente, personal de rescate realizó las maniobras necesarias con la ayuda de un equipo hidráulico para liberar el cuerpo y colaborar con las autoridades correspondientes. En el lugar se cumplieron las respectivas indagatorias para esclarecer los hechos, por lo que se espera un informe actualizado en las próximas horas.

De acuerdo con versiones extraoficiales, uno de los conductores habría invadido el carril contrario, provocando la colisión; sin embargo, serán las instancias competentes las que confirmen o desestimen esta información.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para encargarse de la situación.

Mueren tres trabajadores en Ciudad Obregón

En otro caso registrado la noche del viernes 10 de octubre, aproximadamente a las 22:00 horas, tres trabajadores de una empresa constructora perdieron la vida tras quedar atrapados en una alcantarilla, cuando realizaban la rehabilitación de la red hidrosanitaria en la colonia Plano Oriente, al oriente de Ciudad Obregón. La tragedia se suscitó sobre la calle Zaragoza, entre Obregón y Ferrocarril, ubicada en la colonia Benito Juárez

Las víctimas fueron identificadas como Flavio M. A., de 34 años, Jonathan L. y su hermano Yosimar L. V., de 34 y 38 años, respectivamente. Personal de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, así como elementos policíacos acudieron al lugar para encargarse de la situación.

#CiudadObregón | Elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Cajeme uD83EuDDD1?uD83DuDE92 realizaron un rescate de personas atrapadas en el interior de un pozo del sistema de drenaje urbano la madrugada de hoy sábado. pic.twitter.com/8oZk0pSOfj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui