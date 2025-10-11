Una persona murió en accidente entre tractocamiones en la carretera Sonoyta–Caborca

Caborca, Sonora.- Durante la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025 se reportó un grave accidente en el kilómetro 182 de la carretera Caborca–Sonoyta. De acuerdo con información extraoficial, en el incidente se vieron involucrados dos tractocamiones de carga que colisionaron de frente, y se presume que podría haber un tercero implicado, aunque este dato aún no ha sido corroborado.

Uno de los operadores, tras ser revisado por cuerpos de emergencia, ya no contaba con signos vitales, mientras que el otro resultó con algunas lesiones. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, división caminos, quienes acordonaron el área y mantuvieron parcialmente cerrada la circulación. Por ello, se recomienda siempre acatar las indicaciones de los expertos para evitar riesgos.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen las causas del percance, aunque se espera que en las próximas horas se pronuncien las autoridades. Por el momento, se sabe que el tráfico avanzaba de manera lenta un par de horas después del accidente. En cuanto a pérdidas materiales, no se registraron daños mayores; respecto a las unidades involucradas, el área afectada fue principalmente el cabezal de los tractocamiones.

Uno de los choferes perdió la vida

Hace dos semanas, un tráiler que transportaba refrescos y botanas de Ciudad Obregón hacia Tijuana se volcó a la altura del kilómetro 110 de la carretera Sonoyta–San Luis, dejando como saldo un lesionado identificado como Daviel, de 28 años. Fue auxiliado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital de la zona.

En aquel caso, el accidente se produjo porque el chofer perdió el control del vehículo, al grado que se salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado. La víctima sufrió graves laceraciones en varias partes del cuerpo y una fractura en la pierna izquierda. Ahora, sobre el tractocamión, este fue remolcado a un corralón federal en Sonoyta para los fines legales correspondientes y para que se realicen las investigaciones pertinentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui