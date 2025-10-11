Vinculan a pareja que amenazó y le cobró 'derecho de piso' a comerciante en Edomex

Nezahualcóyotl, Estado de México.- A través de un boletín informativo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que se obtuvo la vinculación a proceso penal de Luis Daniel 'N' y Cecilia 'N', esto por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión en agravio de un comerciante. Los hechos por los que se imputó a la pareja ocurrieron en la colonia El Sol, ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl.

De acuerdo con el informe oficial, los detenidos se presentaron en un negocio de venta de alimento canino, en donde se presentaron como integrantes de un grupo criminal con procedencia de Jalisco. En el lugar, los imputados le exigieron al propietario una suma económica a cambio de la libertad para continuar operando con normalidad, además le prometieron no causarle daño ni él ni a ningún miembro de su familia.

Por temor a las amenazas, el comerciante accedió a entregar el dinero solicitado y posteriormente pidió apoyo a la Policía Municipal, que implementó un operativo en la zona. Durante la acción, los agentes detuvieron a los presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes", se puede leer en el comunicado emitido por la Fiscalía mexiquense.

Una vez que recibió las pruebas correspondientes, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de ambos individuos. También se les impuso la medida cautelar de presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (Cemeca), además del pago de una garantía de 50 mil pesos y el uso de un localizador electrónico mientras se resuelve su situación legal.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró que los detenidos se presumen inocentes hasta que se dicte una sentencia en su contra. En otro caso atendido por la dependencia estatal, un juez dictaminó una condena de 50 años de prisión para una mujer identificada como Karina Osorio Caballero, quien fue encontrada culpable del delito de homicidio calificado, en contra de una persona del sexo femenino con quien mantenía una relación de amistad.

Fuente: Tribuna del Yaqui