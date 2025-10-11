Violento sábado en Ciudad Obregón: Balacera en plena calle deja un herido; identifican a la víctima

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 11 de octubre de nueva cuenta se activó el conocido Código Rojo en Ciudad Obregón, debido a que se reportó un ataque armado al sur, específicamente en la colonia Primavera. Desafortunadamente, este nuevo hecho violento dejó una víctima gravemente herida, misma que ya fue identificada por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas de este sábado, cuando el sujeto agredido era perseguido por sicarios que lograron alcanzarlo sobre la calle Paseo Miravalle entre calles Mesquita y Misiones, una zona sumamente transitada de la cabecera municipal de Cajeme. Vecinos del sector de inmediato dieron aviso a través del número de emergencias 911 y de inmediato se desplegó un operativo policíaco.

La víctima fue localizada por las autoridades con múltiples impactos de bala al interior de una pick up Ford Ranger roja, que él mismo iba conduciendo. Elementos de la Policía Municipal y de la PESP solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, para dar los primeros auxilios a la víctima, quien fue identificada como Cristiano Omar, de 42 años de edad. Según los reportes, el sujeto fue trasladado en estado delicado a recibir atención médica a un hospital de la región.

Cabe resaltar que hasta la fecha de publicación de esta nota, no hay mayores datos sobre el estado de salud del masculino agredido a balazos; además, también se desconoce el móvil del crimen y si hubo algún detenido por estos lamentables hechos. Tras activarse el Código Rojo, se solicitó la intervención de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quien se encargó de las diligencias correspondientes en el área.

Trascendió que en el lugar de la escena se localizaron tanto casquillos percutidos de arma larga como de arma corta. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de dar inicio a las diligencias correspondientes y abrir la debida carpeta de investigación. Se espera que las autoridades compartan mayor información cuando tengan avances del caso.

