Alerta de desaparición: Piden ayuda para localizar a Oscar Antonio en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Familiares solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizar a Oscar Antonio Ayala Guerrero, de 40 años de edad, quien fue visto por última vez el 10 de octubre de 2025 en la colonia Miravalle, de Ciudad Obregón. Su desaparición ha generado preocupación entre sus seres queridos, particularmente su esposa, Karina Rubalcava, quien hizo un llamado público a través de redes sociales para obtener cualquier información que pueda llevar a su paradero.

Sus características físicas incluyen una estatura aproximada de 1.69 metros y un peso de 70 kilos, con una complexión delgada. Su piel es morena clara, y su cabello es castaño oscuro, corto y ondulado. Tiene ojos café claros, boca pequeña y labios delgados. Como señas particulares, presenta una cicatriz debajo de la ceja izquierda y un lunar negro en un lado de la punta de la nariz. Según el testimonio de su esposa, Oscar salió de su domicilio pasadas las 11:30 horas, aparentemente para ir a la tienda.

Sin embargo no regresó, por lo que ella expresó su profunda angustia, señalando que en los 13 años de su matrimonio, Oscar nunca había faltado a dormir en casa, lo que incrementa la preocupación por su bienestar. En su mensaje, la señora Rubalcava enfatizó que su prioridad es saber que Oscar se encuentra bien, independientemente de las circunstancias. "No importa lo que sea, con quién esté no importa, solo quiero saber que está bien", manifestó.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora ha emitido una ficha de búsqueda. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Ayala Guerrero a comunicarse a los números de reporte proporcionados: 6622297369. También se pueden enviar correos electrónicos a comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx o contactar a través de las redes sociales de la Comisión (@ComisionSonora en Facebook, X e Instagram).

De la misma manera, hace unos días, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una Alerta Amber para solicitar la ayuda de la ciudadanía para encontrar al adolescente Andrés David Murrieta Choqui, de 16 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el 22 de septiembre de 2025. Según el reporte, el joven fue visto por última vez al salir de su domicilio ubicado en la comisaría de Providencia, municipio de Cajeme.

Fuente: Tribuna