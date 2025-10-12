Alerta en Sonora: Pared colapsa por intensas lluvias y deja una víctima en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Derivado de las intensas lluvias que se han registrado a lo largo del fin de semana en Hermosillo, una mujer de la tercera edad resultó lesionada luego de que colapsara una pared de su vivienda ubicada en la colonia El Ranchito. El hecho movilizó a autoridades locales y a personal de los cuerpos de rescate, quienes auxiliaron a la víctima y la trasladaron hacia un hospital cercano para que recibiera atención médica.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se registraron aproximadamente a las 09:10 horas de este domingo 12 de octubre de 2025, cuando la adulta mayor se encontraba en el área de la cocina y se derrumbó una barda de su domicilio situado sobre la calle Angostura Final Poniente, esquina con calle Oviachic. Martín Pacheco, oficial de Bomberos, declaró que al parecer un pedazo de la pared cayó en la pierna derecha de la mujer de 73 años de edad.

Según el informe oficial, la pared de la residencia colapsó debido a que su estructura se debilitó a causa de la gran cantidad de agua que cayó en la capital de Sonora, esto propiciado por 'Raymond', que se convirtió en depresión tropical durante el sábado 11 de octubre. Elementos del Cuerpo de Bomberos, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, se movilizaron hacia la ubicación para atender a la persona afectada.

Cabe mencionar que, a lo largo de este domingo, personal de Protección Civil Municipal y Estatal, además de Bomberos de Hermosillo, han estado supervisando las viviendas de la colonia El Ranchito, al sur de la ciudad. Cabe mencionar que, alrededor del mediodía, el techo de una casa colapsó en el mencionado sector; sin embargo, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas derivado de estos hechos.

La mujer fue trasladada a un hospital de Hermosillo para recibir atención médica.

'Raymond' causa estragos en Hermosillo

La noche del sábado, 'Raymond', que se degradó a depresión tropical, provoca lluvias de moderadas a intensas en la ciudad de Hermosillo. Según datos proporcionados por MeteoAlert-Hermosillo, se registraron acumulados en el rango de los 25 a 40 mm, con algunos puntuales de 50 mm en Altares y Los Lagos. Asimismo vialidades de diferentes colonias como Amapolas, Ranchito, San Benito y Las Villas se vieron afectadas por corrientes de agua.

#Clima | El remanente del ciclón Raymond se ubica frente a las costas de Guaymas, generando lluvias abundantes en la región, informó Meteoalert.



En Hermosillo, aunque el canal de humedad aún podría provocar algunos chubascos aislados por la tarde, el riesgo de lluvias… pic.twitter.com/reMQB7xElf — Telemax Sonora (@TMXDigital) October 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui