Armada y con droga: Detienen a mujer que portaba subametralladora en calles de CDMX

Ciudad de México.- En el marco de las labores de vigilancia en la alcaldía Venustiano Carranza, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llevaron a cabo la detención de una mujer de 34 años de edad, quien fue encontrada en posesión de un arma de fuego de alto poder y una cantidad considerable de aparente narcótico. El suceso tuvo lugar en días recientes sobre la calle Alfarería, de la colonia Morelos.

Los oficiales, durante un recorrido de prevención del delito, observaron a la mujer portando visiblemente una subametralladora. Al percatarse de la presencia policial y recibir la orden de detenerse mediante comandos de voz, la implicada intentó evadir a las autoridades, iniciando una huida a pie hacia el interior de una unidad habitacional cercana. Esto dio lugar a una persecución por parte de los efectivos, quienes siguieron a la mujer al interior del inmueble.

Los agentes lograron darle alcance justo en el momento en que intentaba ingresar a una de las viviendas del complejo. Tras asegurar a la persona, se procedió a una inspección, donde se localizó, además del arma mencionada, una bolsa de color negro. En su interior se encontraron 30 paquetes confeccionados con plástico y cinta canela, que contenían un aproximado de 30 kilos de hierba verde con las características propias de la marihuana.

Durante el procedimiento de detención, la mujer ofreció una suma de dinero en efectivo a los policías con la intención de evitar su traslado ante las autoridades. Dicha oferta fue rechazada por los oficiales, quienes documentaron el intento de soborno para integrarlo a la carpeta de investigación. La detenida, junto con el arma y la presunta droga, fue puesta a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias.

