Arrestan dos criminales tras persecución en Edomex; secuestraron a chofer de tráiler

Ecatepec, Estado de México.- Este domingo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, como resultado de las acciones de investigación, fueron arrestados y vinculación a proceso penal dos sujetos identificados como Ángel 'N' y Otniel Omar 'N'. Ambos enfrentan cargos por su presunta participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo, perpetrado en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 29 de septiembre, cuando la víctima, un operador de transporte de carga, conducía un tractocamión acoplado a dos autotanques sobre el Circuito Exterior Mexiquense. Al transitar a la altura de la colonia San Cristóbal, fue interceptado por un vehículo particular en el que viajaban los ahora detenidos junto con otros tres cómplices.

Dichas personas le cerraron el paso para forzarlo a detener la marcha. Una vez inmovilizada la unidad, el conductor fue sometido y obligado a abordar el automóvil de los agresores. El objetivo principal, según las indagatorias, era despojarlo del tráiler y la mercancía que transportaba, manteniéndolo privado de su libertad durante la comisión del ilícito. Gracias a una alerta oportuna, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México implementaron un operativo de búsqueda.

Lograron ubicar la unidad de carga robada y, tras una persecución, interceptaron a los sospechosos cuando intentaban darse a la fuga. La detención de Ángel 'N' y Otniel Omar 'N' se concretó en la colonia Los Héroes, de Ecatepec. En el lugar, las autoridades recuperaron la unidad de carga y aseguraron tanto el vehículo utilizado en el crimen como un inhibidor de señal de 16 antenas, dispositivo empleado para bloquear sistemas de rastreo GPS.

#AProceso.

La #FiscalíaEdoméx obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Ángel “N” y Otniel Omar “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo, hechos ocurridos en el municipio de #Ecatepec.https://t.co/pvU6qKsckC pic.twitter.com/QySJbwUYKA — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 12, 2025

El Ministerio Público reunió y presentó los elementos de prueba recabados ante la autoridad judicial. Tras analizar la evidencia, el juez determinó que existían datos suficientes para iniciar un proceso penal en contra de los dos detenidos, por lo que dictó el auto de vinculación a proceso. Asimismo, se les impuso prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de 1 mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán aportar más pruebas al caso.

Fuente: Tribuna y FGJEM