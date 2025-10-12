Camioneta se vuelca y conductor pierde la vida tras salir proyectado en Choix, Sinaloa

Choix, Sinaloa.- La madrugada de este domingo 12 de octubre de 2025 se registró un accidente automovilístico en el municipio de Choix, Sinaloa, el cual dejó como saldo a un hombre muerto cuando la camioneta en la que viajaba sufrió una volcadura en las inmediaciones de la comunidad de El Aguajito. Los primeros reportes indican que la víctima perdió el control del volante y se salió del camino hacia la derecha, lo que derivó en el volcamiento del vehículo en un predio enmontado.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso, aún sin identificar, se movilizaba a bordo de una camioneta Ford Explorer con dirección al sur; sin embargo, al momento de llegar a una curva, el automovilista no pudo controlar la unidad y esto derivó en el mortal incidente. Esto provocó que la vagoneta quedará con las cuatro llantas hacia arriba, mientras que el ocupante salió proyectado y terminó tendido entre la maleza,

Testigos dieron aviso al número de emergencias 911, acudiendo rápidamente socorristas de la Cruz Roja de la base de Choix, quienes lamentablemente no pudieron hacer nada por la persona, ya que al llegar se percataron de que ya no contaba con signos vitales", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este lamentable caso.

#Seguridad | Tragedia en carretera de Cajeme: Dos tráileres chocan y muere uno de los conductores uD83DuDEA8https://t.co/tjJqalMW2Z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 11, 2025

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Choix y, luego de una breve inspección, se percataron de que el individuo ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a delimitar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la dependencia estatal se encargó de las diligencias correspondientes.

Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado por empleados de una funeraria local para realizar las pruebas de ley. El cadáver del sujeto quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente hasta que sea identificado y posteriormente reclamado oficialmente por sus familiares. Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, por lo que se espera un informe actualizado por parte de las autoridades en las próximas horas o días.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/62O0EITTW2 pic.twitter.com/LFpuVWKSMe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui