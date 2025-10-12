Capturan a dos jóvenes por secuestro y asesinato de dos personas al norte de Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este domingo avances en la investigación de un caso de alto impacto en San Luis Río Colorado. La dependencia informó sobre la vinculación a proceso de dos individuos identificados como Luis Manuel 'N', de 19 años de edad, y Óscar Manuel 'N', de 23 años, presuntamente implicados en el secuestro de una persona y el asesinato de otra más.

Los imputados enfrentan cargos por su probable responsabilidad en hechos que terminaron con la muerte de dos hombres en la ciudad fronteriza. Durante la audiencia inicial, y tras la presentación de las pruebas recabadas por el Ministerio Público, un juez de control determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra de ambos sujetos. Los cargos específicos son desaparición de personas y homicidio calificado con ventaja.

Cometidos contra Jorge Norberto 'N', de 29 años, y Héctor Adrián 'N', de 36 años, siendo localizados sin vida. Como medida cautelar, el juez ordenó imponerles prisión preventiva justificada, por lo que los acusados permanecerán recluidos mientras se desarrolla el proceso. Además, fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual ambas partes podrán aportar más pruebas al caso.

La cronología de los hechos, según la carpeta de investigación, se remonta al 17 de febrero de 2025, aproximadamente a las 17:00 horas, en una avenida de la colonia Aeropuerto. En ese punto, Jorge Norberto 'N' fue privado de su libertad por los ahora acusados. Durante el desarrollo de este suceso, Héctor Adrián 'N' resultó fatalmente herido por un disparo de arma de fuego, una acción que las autoridades atribuyen directamente a Óscar Manuel 'N'.

FGJES obtiene vinculación a proceso y prisión preventiva contra dos sujetos por desaparición cometida por particulares y homicidio



Posteriormente, Jorge Norberto 'N' fue mantenido en cautiverio durante 11 días. Su búsqueda concluyó trágicamente el 28 de febrero, cuando su cuerpo sin vida fue localizado a las 22:25 horas. La detención y posterior procesamiento de los sospechosos fue el resultado de un trabajo de investigación por parte de los agentes de la FGJES, quienes lograron establecer la identidad de los responsables, solicitar y ejecutar las órdenes de aprehensión correspondientes.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora