Capturan a 'El Niño Sicario' en Tabasco; está implicado en secuestros y narcomenudeo

Villahermosa, Tabasco.- Durante un operativo desplegado en la madrugada de este domingo 12 de octubre, elementos pertenecientes a la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, lograron la detención de dos personas en la ranchería Corregidora, quinta sección, ubicada en el municipio de Centro, Tabasco, de acuerdo con el informe proporcionado por las autoridades de seguridad de la entidad.

Uno de los asegurados es un adolescente de 14 años de edad, identificado con el alias de 'El Niño Sicario'. Junto a él fue detenido otro sujeto, conocido bajo el alias de 'El Chuncho'. Las investigaciones iniciales vinculan a ambos individuos como presuntos integrantes de una célula delictiva con operaciones en la zona de la Isla, relacionada con delitos de alto impacto como secuestro, homicidio y narcomenudeo.

Se informó además que 'El Chuncho' operaba bajo las órdenes de un líder criminal actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset). El reporte policial detalla que, al momento de la captura, el menor de edad portaba un arma de fuego tipo subametralladora Uzi. Según la versión de los uniformados, el adolescente intentó accionar el arma para evitar su arresto, sin embargo, se atascó.

Esto permitió a los agentes controlar la situación y proceder con el aseguramiento sin que se registraran heridos. Durante la inspección, se les decomisó una mochila que contenía diversas dosis de sustancias con características propias de drogas, así como cartulinas con mensajes dirigidos a grupos antagónicos. De la misma manera, como parte de las diligencias, se realizó una revisión al teléfono celular del menor.

Las autoridades hallaron material audiovisual que podría constituir evidencia de otros delitos. Entre los archivos se encontraron videos de una mujer que presuntamente había sido secuestrada y liberada posteriormente, así como grabaciones relacionadas con otra víctima del municipio de Paraíso, quien habría sido asesinada e enterrada clandestinamente en un predio utilizado como casa de seguridad.

Fuente: Tribuna