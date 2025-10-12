Cayó en un dren: Fatal accidente en el Valle del Yaqui deja sin vida a joven motociclista

Cajeme, Sonora.- Un trágico accidente se registró durante la madrugada de este domingo 12 de octubre de 2025 y tuvo lugar en el Valle del Yaqui, en donde el conductor de una motocicleta perdió la vida luego de caer al interior de un dren. El lamentable hecho generó una intensa movilización por parte de elementos policíacos y personal de los cuerpos de rescate, quienes no pudieron hacer nada debido a que el afectado ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 03:40 horas de este domingo, cuando el motociclista perdió el control de la unidad ligera y terminó dentro del canal que se ubica sobre la calle Meridiano, entre 1000 y 1100. De forma preliminar se identificó al hoy occiso como José María 'R', de 30 años de edad y con domicilio en la comunidad de Francisco Villa, perteneciente al ejido de Quetchehueca.

Trascendió que el motociclista fallecido se movilizaba a bordo de una motocicleta Crossmax Línea 300, color negro con rojo, modelo 2025 y de tipo deportiva al momento en el que se suscitó el fatal percance. Tras ser alertados, agentes de Tránsito Municipal se movilizaron al sitio y resguardaron el perímetro, mientras que paramédicos de Cruz Roja Mexicana intentaron auxiliar al afectado, aunque, luego de unos minutos, constataron que ya había muerto.

Posteriormente, el área quedó acordonada para que elementos de Bomberos de Cajeme, así como personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), pudieran encargarse de las diligencias correspondientes en el área. Una vez concluidas las indagatorias y que el vehículo fuera retirado, el cuerpo de José María 'R' fue trasladado al anfiteatro de la localidad para realizar las pruebas de ley y luego ser entregado a sus familiares.

Cabe mencionar que, hace apenas unos meses, Luis Chávez Chávez, comandante de Tránsito Municipal de Cajeme, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los límites establecidos para evitar tragedias. Entre las causas principales por las que se registran los incidentes viales se encuentra el uso del celular mientras se conduce, la distracción al volante, y la falta de respeto a señales de tránsito, altos y semáforos.

