Código Rojo en Cajeme: Balean con 'cuerno de chivo' vivienda en la colonia Alameda

Esperanza, Sonora.- Vecinos del fraccionamiento Villa California Alameda, ubicada al sur de Esperanza, fueron testigos de un amanecer violento luego de que se reportara un ataque armado contra una vivienda del sector, lo que desplegó una intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas. A pesar de que se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego, afortunadamente no se reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 04:15 horas de este domingo 12 de octubre de 2025 en un domicilio ubicado en las calles Islas Marquesas y Samoa, en donde sujetos armados dispararon contra la fachada de la propiedad en reiteradas ocasiones. Los disparos alertaron a los residentes de la zona, quienes rápidamente solicitaron la intervención de las autoridades locales.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), se movilizaron hacia la ubicación y constataron que la estructura de la residencia presentaba impactos de bala. Trascendió que en el lugar de los hechos se encontraron casquillos percutidos de fusil de asalto AK-47, popularmente conocido como 'cuerno de chivo'; sin embargo, esta información no ha sido confirmada de manera oficial.

Una vez en el sitio, los agentes realizaron un operativo de búsqueda en los alrededores de la mencionada demarcación, aunque los esfuerzos no tuvieron resultados positivos. Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron las diligencias correspondientes, levantaron los indicios balísticos e integraron la respectiva carpeta de investigación sobre este violento suceso.

En otra noticia registrada durante este domingo, Dalia Astrid 'N', una de las víctimas de una agresión armada perpetrada en el fraccionamiento Posadas del Sol, perdió la vida en el Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón. La joven de 16 años de edad se encontraba hospitalizada y conectada a aparatos médicos tras resultar gravemente herida en la agresión ocurrida el pasado sábado 4 de octubre, siendo la segunda víctima mortal de este acontecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui