Código Rojo en Ciudad Obregón: Grúa arde en llamas y autoridades despliegan operativo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche de este sábado en inmediaciones de la colonia México, en el sector sur de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un siniestro: una grúa que circulaba comenzó a arder en llamas. De inmediato se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron anoche, sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, en la calle 300, entre las vialidades Ramón Guzmán y California, en los límites de la colonia ya mencionada, al sur del estado de Sonora. Se detalló que el conductor de la grúa circulaba tranquilamente hasta que el automotor comenzó a expulsar humo de su cofre.

Los hechos ocurrieron la noche de este sábado en la colonia México. Foto: Facebook

De un momento a otro, comenzaron a salir llamas que por poco alcanzan la cabina, lo que provocó que el conductor descendiera rápidamente y diera aviso a las autoridades mediante el número 911. De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, incluidos oficiales de la Policía Municipal de Cajeme y elementos del heroico cuerpo de Bomberos.

Los Bomberos lograron sofocar el fuego, sin embargo, la grúa, perteneciente a la empresa Grúas Obregón, resultó con severos daños. Por fortuna, el conductor resultó ileso, por lo que no fue necesario pedir apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. La unidad quemada, en tanto, quedó en la calle 300 a la espera de ser remolcada durante las primeras horas de este domingo 12 de octubre.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce las causas del siniestro, sin embargo, se cree que todo habría ocurrido por daños en el motor. Las autoridades hacen un llamado a la población para extremar precauciones durante la circulación en Ciudad Obregón; esto incluye cuidar sus vehículos y revisarlos de manera constante para evitar accidentes mortales.

