Con el rostro cubierto y esposado, hallan a ejecutado a balazos en arroyo de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este domingo 12 de octubre de 2025, el cuerpo de un hombre ejecutado a balazos fue localizado al interior de un arroyo de aguas pluviales que divide las colonias Tierra Blanca y Paseo Alameda, en el sector del Desarrollo Urbano Tres Ríos, ubicado al norte de Culiacán. Los primeros informes indican que se trata de un masculino de aspecto joven, cuyo hallazgo generó una intensa movilización por parte de las autoridades.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue descrito como una persona de complexión regular y tez morena clara. Además, trascendió que vestía una playera, un pantalón de mezclilla de color negro y tenis color oscuro al momento de ser localizado. El fallecido se encontraba esposado de las manos hacia atrás y con la cabeza cubierta con la misma playera que llevaba puesta.

El reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1 sobre un hombre tirado con rastros de violencia se registró alrededor de las 17:00 horas en la calle Agricultores, entre bulevar Enrique Sánchez Alonso y calle Ignacio López Rayón, en los límites del Desarrollo Urbano Tres Ríos y Tierra Blanca", detalló el medio anteriormente citado con respecto al desarrollo de los hechos en este caso.

Tras recibir el reporte, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) llegaron hasta el lugar como primeros respondientes. A su llegada, los uniformados encontraron al individuo tirado boca arriba y en las condiciones ya referidas, además con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el cráneo y el cuerpo, por lo que procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla para resguardar la escena.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó el resto de las diligencias correspondientes. Una vez concluidas las pesquisas en el área. el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicará la necropsia de ley y quedará resguardado por el Ministerio Público competente.

Fuente: Tribuna el Yaqui