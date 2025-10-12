Doble ejecución en Nuevo León: Hallan cadáveres de hombres maniatados en Zuazua

Zuazua, Nuevo León.- Durante la noche del sábado 11 de octubre de 2025, los cuerpos de dos hombres ejecutados a balazos fueron encontrados en el municipio de Zuazua, Nuevo León, lo que movilizó a autoridades de los diferentes niveles de gobierno. El hallazgo ocurrió sobre una avenida que conecta a varias colonias de la localidad; sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el reporte se registró a las 20:00 horas aproximadamente en la avenida Camino a Real San Pedro, entre las colonias Hacienda San Pedro y Real de Palmas, en donde vecinos del sector reportaron la presencia de dos cadáveres tirados sobre el pavimento. Trascendió que ambos cuerpos se encontraban maniatados y presentaban múltiples impactos de arma de fuego.

Uno de los fallecidos vestía playera negra con blanco, short blanco y tenis, mientras que el otro portaba playera rosa con morado, pants grises y tenis negros", detalló el medio Telediario Monterrey sobre las características particulares de los fallecidos.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/Sab9QlTzro pic.twitter.com/f0TnYjK5Ww — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 12, 2025

Elementos de la Policía Municipal de Zuazua, así como de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se presentaron en el sitio y confirmaron que los individuos ya no contaban con signos vitales, por lo que notificaron a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, instancia que se encargó de realizar las diligencias correspondientes del caso. Por la forma en la que fueron localizados, se presume que ambos pudieron haber sido privados de la libertad.

Preliminarmente se indicó que los agresores habrían llevado a las víctimas a bordo de un vehículo hasta esa zona, en donde posteriormente fueron ejecutados a balazos, de acuerdo con MVS Noticias Nuevo León. Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales levantaron casquillos percutidos de arma de fuego tipo escuadra, aunque no se especificaron la cantidad ni el tipo de calibre de los mismos.

Finalmente, los cadáveres fueron trasladados hacia el anfiteatro del Hospital Universitario, lugar en el que se le van a realizar las pruebas conforme a lo marca la ley para determinar las causas exactas de la muerte e identificarlos oficialmente.

??uD83DuDEA8 Dos hombres fueron hallados sin vida y con signos de violencia en Zuazua. Entérate ??https://t.co/8fmqSIBXtH — MVS Noticias Mty (@MVSNoticiasMty) October 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui