Domingo rojo en Ciudad Obregón: Matan a tiros a hombre en calles de la colonia Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo ataque armado se registró la tarde noche de este domingo 12 de octubre, dejando como resultado la muerte de una persona del sexo masculino en la colonia Cajeme, al noreste de Ciudad Obregón. El suceso ocurrió poco después de las 18:00 horas, cuando se recibió un reporte al número de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego en las calles Sóstenes Rocha, entre Carmen Serdán y Aquiles Serdán.

En respuesta, se desplegó un operativo al que acudieron unidades de diversas corporaciones de seguridad para atender la situación. Al lugar también arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes procedieron a valorar a la víctima. Sin embargo, solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo de este hombre quedó tendido sobre la banqueta, por fuera de un domicilio, hecho que fue presenciado por vecinos.

Las primeras descripciones indican que se trata de un hombre llamado José Guadalupe 'N', de 36 años de edad. De manera extraoficial, trascendió que podría tratarse de un vecino del mismo sector, aunque esta versión aún no ha sido corroborada por las autoridades competentes. Sobre los responsables del ataque, se informó que lograron huir de la escena antes de la llegada de las fuerzas del orden, y al cierre de esta nota no se ha reportado ninguna detención.

Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Cajeme resguardaron el perímetro para facilitar el trabajo de los servicios periciales. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron del procesamiento de la escena, recolectando indicios para integrarlos a la investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

El lugar donde sucedió el lamentable homicidio

Fuente: Tribuna